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У вищому керівництві РФ назріває конфлікт через вимогу штурму Вугледара – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 18:23
Вугледар Донецької області, скріншот deepstatemap

Генштаб ЗСУ заявляє про ймовірний конфлікт у вищому військовому керівництві РФ через значні втрати окупантів та відсутність досягнень на фронті.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "У вищому військовому керівництві РФ назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті.

У лютому поточного року [президент РФ Володимир] Путін присвоїв командуючому східним військовим округом [Рустаму] Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз [міністр оборони РФ Сергій] Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.

За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки".

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Теми: ГенштабРосіявійна
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