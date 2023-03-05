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Російський пропагандист Соловйов заявив, що потрапив під обстріл в Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 18:53
Володимир Соловйов, фото Contributor/Getty Images

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що потрапив під обстріл під час відвідування розташування 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ під Вугледаром Донецької області.

Джерело: Соловйов в ефірі своєї програми на телеканалі "Россия-1", повідомляє агентство ТАСС

Пряма мова: "По населеному пункту, де проходила наша зустріч, почався інтенсивний артилерійський обстріл. Але нічого, все обійшлося. Думаю, військова контррозвідка розбереться, звідки ворог дізнався про наші переміщення".

Деталі: За словами пропагандиста, у неділю з'ясувалося, що стався витік інформації про його присутність на цих позиціях.

"Під час нашої бесіди з морпіхами почалися прильоти, вони коригувалися з квадрокоптера, прильотів було чимало", - сказав він.

Соловйов стверджує, що загиблих і поранених окупантів унаслідок цієї стрілянини не було.

Теми: Росіяпропагандавійна
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