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Шольц розповів про перспективу гарантій безпеки для України

"Європейська правда"Неділя, 5 березня 2023, 19:12
Шольц розповів про перспективу гарантій безпеки для України
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Захід готовий розглянути гарантії безпеки для України, але "у мирні часи".

Про це він сказав в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю на CNN у програмі "Fareed Zakaria GPS", повідомляє "Європейська правда".

Канцлер відповідав на запитання, чи можлива угода, за якою Києву запропонують змиритись із втратою частини окупованих Росією територій в обмін на певні гарантії безпеки з боку НАТО чи вступ до ЄС.

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"Ми сказали їм (українцям. - Ред.), що вони можуть клопотати про членство у Європейському Союзі. І вони працюють, щоб досягти прогресу та (виконання. - Ред.) критеріїв, які є важливими для цього", - заявив Шольц.

"Я думаю, що вони (українці. - Ред.) знають, що ми готові організувати певний спосіб гарантії безпеки для країни у мирні часи, що прийдуть. Але ми ще не там", - додав він.

За словами Шольца, президент РФ Владімір Путін повинен зрозуміти, що він повинен вивести війська - і це є основою для переговорів. 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше цього тижня видання The Wall Street Journal повідомило, що Британія, Німеччина та Франція запропонували Україні укласти договір про зближення з Північноатлантичним Альянсом, який надасть їй більший доступ до західної військової техніки, але водночас передбачає відновлення мирних переговорів із Росією.

Уряд Німеччини заперечив повідомлення про це.

Теми: Шольцгарантії безпекивійна
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