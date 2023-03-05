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Шольц розповів про перспективу гарантій безпеки для України

"Європейська правда"Неділя, 5 березня 2023, 20:12
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Захід готовий розглянути гарантії безпеки для України, але "у мирні часи".

Про це він сказав в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю на CNN у програмі "Fareed Zakaria GPS", повідомляє "Європейська правда".

Канцлер відповідав на запитання, чи можлива угода, за якою Києву запропонують змиритись із втратою частини окупованих Росією територій в обмін на певні гарантії безпеки з боку НАТО чи вступ до ЄС.

"Ми сказали їм (українцям. - Ред.), що вони можуть клопотати про членство у Європейському Союзі. І вони працюють, щоб досягти прогресу та (виконання. - Ред.) критеріїв, які є важливими для цього", - заявив Шольц.

"Я думаю, що вони (українці. - Ред.) знають, що ми готові організувати певний спосіб гарантії безпеки для країни у мирні часи, що прийдуть. Але ми ще не там", - додав він.

За словами Шольца, президент РФ Владімір Путін повинен зрозуміти, що він повинен вивести війська - і це є основою для переговорів. 

Раніше цього тижня видання The Wall Street Journal повідомило, що Британія, Німеччина та Франція запропонували Україні укласти договір про зближення з Північноатлантичним Альянсом, який надасть їй більший доступ до західної військової техніки, але водночас передбачає відновлення мирних переговорів із Росією.

ВІДЕО ДНЯ

Уряд Німеччини заперечив повідомлення про це.

Теми: Шольцгарантії безпекивійна
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