У Підмосков'ї "бавовна" на підсанкційному коксогазовому заводі, горів цех

У підмосковному місті Видне стався вибух у цеху Московського коксогазового заводу.

Джерело: ТАСС із посиланням на пресслужбу обласного управління МНС РФ

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Деталі: "Міський округ Видне, Білокам'яне шосе, будинок 13 (коксогазовий завод), хлопок у цеху. Горить <...> насосна колона з бензолом. Відкрите горіння будови 20 на 10 м, заввишки 20 м", - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією джерела ТАСС в екстрених службах, вогнем охоплено 200 кв. м - всю будівлю.

Пізніше в компанії повідомили, що пожежу локалізовано, постраждалих немає. Пізніше її загасили.

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Довідка: АТ "Московський коксогазовий завод" ("Москокс") виробляє кокс, бензол і кам'яновугільну смолу. Підприємство входить до ПАТ "Мечел".

28 січня 2023 року підприємство було внесено до санкційного списку України.