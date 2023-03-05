У Мелітополі імовірно знищено дві бази окупантів – мер
Неділя, 5 березня 2023, 23:14
В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало два потужних вибухи, імовірно знищено два військових об’єкти росіян.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Два потужних вибухи на півночі міста… Вже є інформація про те, що знищено два об’єкти, на яких були розташовані рашисти.
Детальну інформацію підтвердить наш Генеральний штаб. Але вже точно відомо, що не там покурили рашисти, і досить влучно вони не там покурили".
Деталі: У Telegram Федоров зазначив, що, за попередньою інформацією, "два вечірні вибухи на тимчасово захопленій Мелітопольщині відмінусували одразу дві військові бази окупантів".