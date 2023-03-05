Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі імовірно знищено дві бази окупантів – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 5 березня 2023, 23:14
Іван Федоров, фото з Facebook

В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало два потужних вибухи, імовірно знищено два військових об’єкти росіян.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Два потужних вибухи на півночі міста… Вже є інформація про те, що знищено два об’єкти, на яких були розташовані рашисти.

Детальну інформацію підтвердить наш Генеральний штаб. Але вже точно відомо, що не там покурили рашисти, і досить влучно вони не там покурили".

Деталі: У Telegram Федоров зазначив, що, за попередньою інформацією, "два вечірні вибухи на тимчасово захопленій Мелітопольщині відмінусували одразу дві військові бази окупантів".

Теми: Мелітопольвійнаокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Президентка Грузії підтримала протести й обіцяє ветувати скандальний закон про "іноагентів"

фотоПротести в Грузії: проти поліції застосували коктейлі Молотова, є затримані

відеоЛубінець показав "виховну бесіду" з полоненими росіянами перед обміном

Німеччина та США прокоментували зливи ЗМІ про "український слід" у вибухах на "Північних потоках"

Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на Ставку – Данілов

У Німеччині встановили, що яхту, з якої підірвали "Північні потоки", орендували в українців - ЗМІ

Усі новини...
Мелітополь
В окупованому Мелітополі "бавовна" на аеродромі, в Пологах теж неспокійно – мер
У Маріуполі окупанти змушують людей обладнувати позиції за продпайки – Генштаб
У школах Мелітополя окупанти змушують дітей писати листи російським солдатам – мер Федоров
Останні новини
02:50
Байден і Макрон обговорили підтримку України та "виклики Китаю"
02:07
Протести у Грузії: силовики відтіснили учасників акції від парламенту
01:32
Ворог бив по Сумщині з артилерії та мінометів
00:30
"Росії має бути соромно": США прокоментували розстріл військовополоненого українця
00:15
ЄС попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі ухвалення закону про "іноагентів"
00:04
США шукають спосіб встановити західні ракети "повітря-повітря" на українські МіГи – Politico
23:57
Данія та Миколаївська область уклали меморандум про відбудову
23:33
Британія не зможе брати участі в плані ЄС із масового виробництва боєприпасів для України – ЗМІ
23:13
У США натякнули на можливі санкції проти Грузії через суперечливий закон про "іноагентів"
22:56
Окупанти за добу майже пів сотні разів обстріляли Сумщину
Усі новини...