У Мелітополі імовірно знищено дві бази окупантів – мер

В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало два потужних вибухи, імовірно знищено два військових об’єкти росіян.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

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Пряма мова: "Два потужних вибухи на півночі міста… Вже є інформація про те, що знищено два об’єкти, на яких були розташовані рашисти.

Детальну інформацію підтвердить наш Генеральний штаб. Але вже точно відомо, що не там покурили рашисти, і досить влучно вони не там покурили".

Деталі: У Telegram Федоров зазначив, що, за попередньою інформацією, "два вечірні вибухи на тимчасово захопленій Мелітопольщині відмінусували одразу дві військові бази окупантів".