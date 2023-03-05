Вибори в Естонії: Партія реформ лідирує з великим відривом
Неділя, 5 березня 2023, 23:55
На парламентських виборах в Естонії після підрахунку 96% голосів зі значним відривом лідирує Партія реформ.
Джерело: естонський національний мовник ERR
Деталі: За даними видання, Партія реформ набирає 31,6% голосів (37 мандатів), консервативно-популістська партія EKRE – 16% (17 мандатів), Центристська партія – 14,7% (16 мандатів), партія Eesti 200 – 13,5% (14 мандатів).
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Далі йдуть Соціал-демократична партія – 9,4% (9 мандатів) та Isamaa/Вітчизна – 8,3% (8 мандатів).
Інші партії, які беруть участь у виборах, не долають 5% бар'єр, необхідний для проходження до парламенту.
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Нагадаємо: В Естонії 5 березня відбулися вибори до парламенту (Рійгікогу).