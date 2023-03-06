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Вибори в Естонії: Партія реформ лідирує з великим відривом

"Українська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 00:55
ПРАПОР ЕСТОНІЇ, ФОТО UNSPLASH

На парламентських виборах в Естонії після підрахунку 96% голосів зі значним відривом лідирує Партія реформ.

Джерело: естонський національний мовник ERR

Деталі: За даними видання, Партія реформ набирає 31,6% голосів (37 мандатів), консервативно-популістська партія EKRE – 16% (17 мандатів), Центристська партія – 14,7% (16 мандатів), партія Eesti 200 – 13,5%  (14 мандатів).

Далі йдуть Соціал-демократична партія – 9,4% (9 мандатів) та Isamaa/Вітчизна – 8,3% (8 мандатів).

Інші партії, які беруть участь у виборах, не долають 5% бар'єр, необхідний для проходження до парламенту.

Читайте також: Ризик зупинки допомоги Україні: наскільки небезпечні парламентські вибори в Естонії.

Нагадаємо: В Естонії 5 березня відбулися вибори до парламенту (Рійгікогу).

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Теми: вибориЕстонія
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