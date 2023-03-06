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Російський підсанкційний корабель з військовим вантажем увійшов у Чорне море – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 02:43
Російський підсанкційний корабель з військовим вантажем увійшов у Чорне море – ЗМІ
Підсанкційне судно РФ. Фото з Twitter Yörük Işık

Російське вантажне судно "Спарта-4", яке перебуває під санкціями США, перетнуло Босфор і зайшло у Чорне море, прямуючи з Сирії до порту Новоросійськ.

Джерело: Naval News

Деталі: Повідомляється, що Туреччина після початку війни в Україні закрила для російських військових кораблів шлях через протоки між Середземним та Чорним морями, однак на допоміжні та торгові судна заборона не поширюється.

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Видання пише, що корабель "Спарта-4" належить російській компанії "СК Південь", яка перебуває під санкціями США. 

Зазначається, що після землетрусу в Туреччині та Сирії на початку лютого корабель доставив до сирійського порту Тартус гуманітарну допомогу, а згодом вирушив назад до РФ. До Босфору судно зайшло 1 березня, перед цим його супроводжував ракетний корвет ВМФ РФ "Стєрєгущій".

Як пише видання, судно "швидко і тихо пройшло через Босфор у темний час доби", а його осадка свідчила про велике завантаження.

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За версією Naval News, на борту корабля може бути військове обладнання. У сирійському Тартусі розташована російська військово-морська база.

Теми: РосіякорабліСирія
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