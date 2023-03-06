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Саудівська Аравія підвищила ціни на нафту для Азії та Європи – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 03:59
Саудівська Аравія підвищила ціни на нафту для Азії та Європи – ЗМІ

З квітня країнам Азії та Європи доведеться платити більше за нафту з Саудівської Аравії.

Джерело: агентство Bloomberg

Деталі: Як зазначає агентство, Саудівська Аравія дала зрозуміти, що "вбачає зростання попиту на нафту в Азії та Європі, піднявши ціни на поставки сирої нафти до цих регіонів".

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Видання пише, що багато експертів передбачають підвищення цін на нафту до рівня 100 дол/барель на тлі відновлення економіки Китаю після скасування коронавірусних обмежень та сповільнення інфляції в інших регіонах світу.

"Контрольована державою "Saudi Aramco" підвищила більшість офіційних цін для Азії на квітень. Головна для компанії нафта сорту "Арабська легка" стала дорожчою на 2,5 дол за середній регіональний показник та на 50 центів дорожчою, ніж у березні", - йдеться у матеріалі.

"Ціни для покупців у США залишилися незмінними, а для клієнтів у північно-західній Європі та Середземномор’ї зросли на 1,30 дол за барель", - додає Bloomberg.

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Зазначається, що цінові рішення Саудівської Аравії, найбільшого експортера нафти у світі, часто повторюють Ірак і Кувейт.

Теми: нафтаКитайЄвропа
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