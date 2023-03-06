У Бєлгородській області працювала ППО, збито 3 ракети – російська влада
Понеділок, 6 березня 2023, 05:34
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що у місті Новий Оскіл протиповітряна оборона збила 3 ракети.
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова: "У Новому Осколі спрацювала наша система ППО. Збито 3 ракети. Наслідки уточнюються".
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Деталі: За словами Гладкова, наразі відомо про одного постраждалого чоловіка, який отримав осколкові поранення руки.
Також російський губернатор повідомив, що є пошкодження від осколків фасадів і лінії електропередачі в кількох селах Новооскільського округу.