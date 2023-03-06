У Бєлгородській області працювала ППО, збито 3 ракети – російська влада

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що у місті Новий Оскіл протиповітряна оборона збила 3 ракети.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "У Новому Осколі спрацювала наша система ППО. Збито 3 ракети. Наслідки уточнюються".

Деталі: За словами Гладкова, наразі відомо про одного постраждалого чоловіка, який отримав осколкові поранення руки.

Також російський губернатор повідомив, що є пошкодження від осколків фасадів і лінії електропередачі в кількох селах Новооскільського округу.