Вночі над Дніпропетровщиною збили 4 безпілотники – ОВА
Понеділок, 6 березня 2023, 06:50
Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область 4 безпілотниками, усі вони були збиті українськими силами.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з Пiвденного командування "Схiд" їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed".
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Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що після 6 год ранку ворог вдарив по Нiкопольщинi, спрямувавши важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю.
За словами Лисака, наслiдки ворожих атак з’ясовуються, попередньо обійшлося без жертв.