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Вночі над Дніпропетровщиною збили 4 безпілотники – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 06:50
Вночі над Дніпропетровщиною збили 4 безпілотники – ОВА
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область 4 безпілотниками, усі вони були збиті українськими силами.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з Пiвденного командування "Схiд" їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed".

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Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що після 6 год ранку ворог вдарив по Нiкопольщинi, спрямувавши важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю.

За словами Лисака, наслiдки ворожих атак з’ясовуються, попередньо обійшлося без жертв.

Теми: Дніпропетровська областьбезпілотники
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