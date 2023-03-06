Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники за добу ліквідували 15 безпілотників, 11 ББМ і 650 окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 6 березня 2023, 07:12
Захисники за добу ліквідували 15 безпілотників, 11 ББМ і 650 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 153 770 військових, 3 423 танки, 2 086 безпілотників та 6 703 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 423 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 6 703 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2 433 (+7) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засобів ППО – 250 (+2) од,
  • літаків – 302 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15) од,
  • крилатих ракет – 873 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,
  • спеціальної техніки – 234 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росія
Пірати ХХІ століття у Чорному морі. Що собою являє ЧФ Росії та що від нього чекати
ISW проаналізував, для чого Кремль засекретив похорон Пригожина
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Останні новини
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
Усі новини...
Реклама: