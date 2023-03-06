Захисники за добу ліквідували 15 безпілотників, 11 ББМ і 650 окупантів

Росія у війні проти України вже втратила 153 770 військових, 3 423 танки, 2 086 безпілотників та 6 703 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,

танків – 3 423 (+9) од,

бойових броньованих машин – 6 703 (+11) од,

артилерійських систем – 2 433 (+7) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засобів ППО – 250 (+2) од,

літаків – 302 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15) од,

крилатих ракет – 873 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,

спеціальної техніки – 234 (+2) од.

Дані уточнюються.