Захисники за добу ліквідували 15 безпілотників, 11 ББМ і 650 окупантів
Понеділок, 6 березня 2023, 07:12
Росія у війні проти України вже втратила 153 770 військових, 3 423 танки, 2 086 безпілотників та 6 703 ББМ.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,
- танків – 3 423 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 6 703 (+11) од,
- артилерійських систем – 2 433 (+7) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засобів ППО – 250 (+2) од,
- літаків – 302 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15) од,
- крилатих ракет – 873 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,
- спеціальної техніки – 234 (+2) од.
Дані уточнюються.