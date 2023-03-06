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Захисники за добу ліквідували 15 безпілотників, 11 ББМ і 650 окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 6 березня 2023, 08:12
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 153 770 військових, 3 423 танки, 2 086 безпілотників та 6 703 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 423 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 6 703 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2 433 (+7) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засобів ППО – 250 (+2) од,
  • літаків – 302 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15) од,
  • крилатих ракет – 873 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,
  • спеціальної техніки – 234 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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