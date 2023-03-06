По всій Україні лунала повітряна тривога

Карта тривог станом на 9:10 6 березня. Скриншот з alerts.in.ua

Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України 6 березня. Небезпека тривала приблизно 1:45 хв.

Джерело: карта тривог, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" в Telegram

Деталі: О 9:07 сирени почали лунати у столиці та центральних областях. Дуже швидко тривога поширилися на всю територію країни.

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Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 09:05 з білоруського аеродрому в Мачулищах злетів МіГ-31К ВКС РФ.

Оновлено о 10:50. О 10:49 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала приблизно 1:45 хв.