Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Курській області вночі вартовий-строковик розстріляв товаришів по службі

Станіслав ПогоріловПонеділок, 6 березня 2023, 09:23
Фото: Getty Images

Вночі у Курській області Росії військовий строкової служби відкрив вогонь по своїх товаришах по службі, один із них загинув.

Джерело: "ASTRA"

Деталі: Повідомляється, що в 37-ій мотострілецькій бригаді в/ч 69647, що тимчасово дислокується на території Суджанського району Курської області, військовий-строковик відкрив стрілянину.

За попередніми даними, вартовий 22-річний Магомед М. почув сторонніх у зоні вартового поста. Він крикнув: "Стій, хто йде", проте відповіді не було, і строковик відкрив вогонь на ураження.

Унаслідок стрілянини загинув 19-річний строковик із Татарстану Тамір Г., ще один 22-річний солдат строкової служби з Новосибірська Владислав К. потрапив до лікарні.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Генсек НАТО: Не можна виключати, що Бахмут врешті-решт впаде найближчими днями

Залужний подякував українським жінкам за самовідданість на передовій та надійний тил

відео Сирський у Бахмуті вручив державні нагороди захисникам

Резніков про "слід України" у підриві газогонів РФ: Було б компліментом, та це не ми

Західній розвідці місяцями відоме ім’я українського спонсора підриву газогонів РФ - The Times

НБУ ліквідує "Банк Форвард"

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ уже 3 дні транслює, що Шойгу нібито в Україні – кажуть, був у Маріуполі
Окупанти свідомо гатять по житлових будинках Херсонщині, вдарили по церкві з вірянами – ОВА
Розвідка Британії: РФ перекидає на фронт застарілі Т-62 і БТР-50, що мають безліч вразливих місць
Останні новини
15:21
Фонд гарантування почав ліквідацію IBOX BANK та "Форвард банку"
14:54
Шабунін не очікував, що міжнародники пропустять Кривоноса у фінал конкурсу на директора НАБУ
14:51
Синоптики прогнозують дощі перед вихідними, але погода буде теплою
14:42
Генсек НАТО: Не можна виключати, що Бахмут врешті-решт впаде найближчими днями
14:37
У відділеннях IBOX BANK проходять обшуки – джерела
14:34
Залужний подякував українським жінкам за самовідданість на передовій та надійний тил
14:30
ГУР: Пошук винних у розстрілі українського військового вже триває, це питання честі
14:27
фото СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів: допомагали уникати мобілізації
14:23
Понад тисячу заяв на шлюб: у "Дії" підсумували перший тиждень роботи нової опції
14:20
Мінекономіки оцінило падіння ВВП України в лютому на рівні 26%
Усі новини...