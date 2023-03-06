Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Курській області вночі вартовий-строковик розстріляв товаришів по службі

Станіслав ПогоріловПонеділок, 6 березня 2023, 08:23
У Курській області вночі вартовий-строковик розстріляв товаришів по службі
Фото: Getty Images

Вночі у Курській області Росії військовий строкової служби відкрив вогонь по своїх товаришах по службі, один із них загинув.

Джерело: "ASTRA"

Деталі: Повідомляється, що в 37-ій мотострілецькій бригаді в/ч 69647, що тимчасово дислокується на території Суджанського району Курської області, військовий-строковик відкрив стрілянину.

Реклама:

За попередніми даними, вартовий 22-річний Магомед М. почув сторонніх у зоні вартового поста. Він крикнув: "Стій, хто йде", проте відповіді не було, і строковик відкрив вогонь на ураження.

Унаслідок стрілянини загинув 19-річний строковик із Татарстану Тамір Г., ще один 22-річний солдат строкової служби з Новосибірська Владислав К. потрапив до лікарні.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Останні новини
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
Усі новини...
Реклама: