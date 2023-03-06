Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії: РФ перекидає на фронт застарілі Т-62 і БТР-50, що мають безліч вразливих місць

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 08:30
Розвідка Британії: РФ перекидає на фронт застарілі Т-62 і БТР-50, що мають безліч вразливих місць
Танк Т-62. Фото mil.in.ua

У відповідь на втрати важкої бронетехніки російські військові перекидають в Україну застарілу техніку, що має безліч вразливих місць на сучасному полі бою.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Російські військові, зокрема, продовжують використовувати 60-літні основні бойові танки Т-62. Існує реальна можливість того, що навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, яка, як вважається, є головним танковим з'єднанням Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб заповнити колишні втрати, йдеться у зведенні.

Реклама:

Раніше планувалося, наголошують у відомстві, що 1-а гвардійська танкова армія отримає основні бойові танки нового покоління Т-14 "Армата" у 2021 році.

Останніми днями в Україні також вперше було виявлено російські бронетранспортери БТР-50, які вперше надійшли на озброєння у 1954 році, зауважує британська розвідка.

З літа 2022 року близько 800 Т-62 було знято зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час.

ВІДЕО ДНЯ

Однак ці обидва старовинні типи машин матимуть безліч вразливих місць на сучасному полі бою, включаючи відсутність сучасної вибухо-реактивної броні, наголошує британське відомство.

Напередодні у британській розвідці розповіли, що російські резервісти йдуть у бій з саперними лопатами через брак оснащення.

Теми: Росіявійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росія
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
"12 тисяч бійців, озброєні дельфінами і кротами, штурмували берег Криму": ССО потролили Міноборони РФ
П'ять українських кейсів для поневолених народів Росії
Останні новини
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
Усі новини...
Реклама: