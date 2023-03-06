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Розвідка Британії: РФ перекидає на фронт застарілі Т-62 і БТР-50, що мають безліч вразливих місць

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 09:30
Танк Т-62. Фото mil.in.ua

У відповідь на втрати важкої бронетехніки російські військові перекидають в Україну застарілу техніку, що має безліч вразливих місць на сучасному полі бою.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Російські військові, зокрема, продовжують використовувати 60-літні основні бойові танки Т-62. Існує реальна можливість того, що навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, яка, як вважається, є головним танковим з'єднанням Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб заповнити колишні втрати, йдеться у зведенні.

Раніше планувалося, наголошують у відомстві, що 1-а гвардійська танкова армія отримає основні бойові танки нового покоління Т-14 "Армата" у 2021 році.

Останніми днями в Україні також вперше було виявлено російські бронетранспортери БТР-50, які вперше надійшли на озброєння у 1954 році, зауважує британська розвідка.

З літа 2022 року близько 800 Т-62 було знято зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час.

Однак ці обидва старовинні типи машин матимуть безліч вразливих місць на сучасному полі бою, включаючи відсутність сучасної вибухо-реактивної броні, наголошує британське відомство.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні у британській розвідці розповіли, що російські резервісти йдуть у бій з саперними лопатами через брак оснащення.

Теми: Росіявійнарозвідка
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