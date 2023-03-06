Окупанти свідомо гатять по житлових будинках Херсонщини, вдарили по церкві з вірянами – ОВА

Минулої доби загарбники завдавали удари по Херсону та населених пунктах області, у селищі Кіндійка, що у передмісті Херсона, під час недільної служби ворог обстріляв церкву.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснив обстріли по районам населених пунктів Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та місто Херсон.

Терористи РФ з мінометів вдарили по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди. Через цю ворожу атаку загинула жінка та двоє її синів – 2016 та 2008 року народження.

У селищі Кіндійка, що у передмісті Херсона, під час недільної служби ворог обстріляв церкву. У храмі на той час перебувало чимало вірян. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Церква теж вціліла, повилітали вікна. Найбільших руйнувань зазнав будинок священника, саме туди прилетів снаряд.

За добу противник здійснив – 74 обстріли (354 снарядів), у т.ч. 4 (23 снарядів) по м. Херсон: мінометних – 24, РСЗВ – 2, артилерійських – 29, танкових – 3, БПЛА – 15, АГС – 1.

З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 74 особи, з них 4 — діти.

ВІДЕО ДНЯ

Чернігівщина: за минулу добу — один обстріл, із АГС, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: сьогодні зранку — обстріли з міномету по Білопільській громаді.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли Білопільської громади з мінометів та скидання з БПЛА вибухового пристрою ВОГ. За попередньою інформацією − без втрат та руйнувань.

Вночі ворог здійснив обстріли по прикордонним територіям та населеним пунктам Сумської області.

Ввечері був артилерійський приход по території Новослобідської ТГ. Також ввечері — приход, попередньо ствольна артирерія, теж по території Новослобідської ТГ. Інформація про постраждалих та руйнування з’ясовується.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Плавні, Високогірне, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Кам'янське, Степове.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина: вночі ворог атакував область чотирма безпілотниками. Їх знищено.

Після шостої ранку агресор вдарив по Нiкопольщинi. Спрямував важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю. Наслiдки атак з’ясовуються. Попередньо — без жертв.

Протягом доби ворог бив з артилерії по Нікополю. За вчорашній день по місту агресор випустив понад десять артилерійських снарядів. Пошкодив 6 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Руйнувань зазнало одне приватне підприємство та магазин, зачепило лінії електропередач.

Без жертв.

Харківщина: на Слобожанському напрямку протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве.

На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане.

Вчора зранку у м. Куп'янськ ворог обстріляв будівлю станції Куп’янськ-Південний, сталася пожежа. Без постраждалих.

Також протягом дня ворог з танків та САУ обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Без постраждалих.

У с. Бударки Чугуївського району вчора вдень російський боєприпас влучив у цивільний автомобіль. Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.

Луганщина: минулої доби наші воїни відбили атаки противника в районах Білогорівки і Невського.

На Луганській ділянці фронту протягом дня відбулося 14 боєзіткнень, внаслідок яких росіяни понесли втрати живої сили, також знищено два танки Т-72, БМП і самохідний міномет "Тюльпан" росіян.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли Куземівки, Білогорівки, Невського, Червонопопівки і Серебрянського лісництва.

Лисичанськ знов закрили на в’їзд. Потрапити в місто можна тільки за наявності реєстрації і, відповідно, документів російського зразку.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: сьогодні зранку — обстріл м.Часів Яр. Пошкоджені житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Вночі — ракетний удар по Краматорську. Зруйнована школа. Постраждалих немає.

За добу — обстріли населених пунктів із застосуванням ЗРК "С-300", артилерії, РСЗВ "Град", "Смерч", танків, мінометів.

Обстріляні: с.Гришине, Авдіївка (ПрАТ "АКХЗ", житловий сектор, промислова зона), с.Красногорівка, с.Дачне, Бахмут, с.Времівка, с.Ласточкине, с.Карлівка, Курахове.

За добу на Донеччині: один загиблий, 5 поранених.

Миколаївщина: вчора вдень та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.