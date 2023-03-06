Міноборони РФ уже 3 дні транслює, що Шойгу нібито в Україні – кажуть, був у Маріуполі

Міноборони Росії показало кадри нібито візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до тимчасово окупованого Маріуполя – це вже третє подібне повідомлення за останні 3 дні, покликане показати присутність Шойгу в зоні бойових дій в Україні.

Джерело: пресслужба відомства в Telegram, Telegram-канал "Маріуполь.Спротив"

Дослівно Міноборони РФ: "Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу в рамках робочої поїздки в зону проведення спеціальної воєнної операції (так окупанти називають війну проти України – ред.) перевірив роботу військово-будівельного комплексу Міноборони Росії з відновлення інфраструктури Донбасу".

Шойгу у гелікоптері Скриншот з відео від 6 березня

Деталі: Повідомляється, що в тимчасово окупованому Маріуполі Шойгу нібито проінспектував готовність уже зданих об'єктів і хід виконання робіт на нових будмайданчиках.

Російський міністр нібито відвідав побудовані "багатофункціональний медичний центр, республіканський рятувальний центр МНС і новий мікрорайон із 12-ти п'ятиповерхових житлових будинків".

Також російське міністерство повідомило, що в Маріуполі окупанти нібито будують "сучасний комплекс Федерального медико-біологічного агентства Росії, новий житловий мікрорайон із 6-ти дев'ятиповерхових багатоквартирних будинків, школи і дитячі садки".

5 березня Міноборони РФ заявило, що Шойгу "провів нараду з командувачами угруповань спеціальної воєнної операції" і що це відбувалося "у штабі об'єднаного угруповання російських військ".

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Водночас 4 березня Міноборони РФ стверджувало, що Шойгу нібито проінспектував "передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Восток" на південно-донецькому напрямку" і заслухав доповідь командувача угруповання Рустама Мурадова.

Кадри з відео від 4 березня дуже схожі на кадри з гелікоптера від 6 березня Скриншот з відео від 4 березня

Також повідомлялося, що Шойгу вручив державні нагороди окупантам, які воюють в Україні.

Російське оборонне відомство не вказувало, які саме населені пункти відвідував Шойгу. В опублікованих відео Міноборони показало гелікоптери, що летять, потім Шойгу всередині гелікоптера, а потім кілька кадрів Шойгу на тлі зруйнованих будинків.

Скриншот з відео від 4 березня

Усі інші кадри знято в приміщеннях – у лікарні та штабі – тому точно зрозуміти, де саме проходили ці зйомки, неможливо.

Скриншот з відео від 6 береезня

На відео, опублікованому 6 березня, також видно гелікоптер на тлі маріупольського аеропорту, але не показано, що з цього гелікоптера виходить Шойгу.

Скриншот з відео від 6 березня

Далі кілька хвилин на відео показують Шойгу на тлі станції МНС.

За даними Telegram-каналу "Маріуполь.Спротив", гвинтокрил Шойгу зафіксували в небі над Маріуполем 3 березня. Візит був дуже коротким.

Повідомляється, що маршрут Шойгу був "аеропорт Маріуполь – "Невський" та швидко назад".

Спротив зазначає, що "де-факто сміливості російського міністра вистачило лише до знаку в місто".