До Греції прибув 200-метровий корабель з військовою технікою США, яка попрямує до Румунії і Болгарії

У грецький порт Александруполіс у неділю прибув корабель з американською військовою технікою для подальшого транспортування у Румунію і Болгарію

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал 902.gr.

Американський корабель Liberty Pride доставив військову техніку в порт Александруполіс на півночі Греції. Вивантажена в Александруполісі військова техніка належить НАТО і буде передана в Болгарію і Румунію, де найближчим часом відбудуться великі військові навчання альянсу Atlantic Resolve 23 і Defender Europe 23.

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200-метровий вантажний корабель пришвартувався в неділю вранці і почав розвантажувати військове обладнання. Він прибув до Александруполіса з американського порту Чарльстон і відпливе в середині наступного тижня.

Американський вантажний корабель є головною ланкою в ланцюгу постачання військ НАТО в Південно-Східній Європі, і очікується, що цей процес триватиме до кінця серпня.

Кілька днів тому понад 200 офіцерів і цивільних осіб армії США прибули в Александруполіс для транспортування військового обладнання.

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Крім того, за даними грецьких ЗМІ, найближчими днями в порту Александруполіса очікуються транспортні судна для розвантаження військової техніки, яка буде переправлена в Північну Європу, Балтійське море і, перш за все, в сусідні з Росією країни. "Порт буде заповнений вертолітними кораблями, танками, гарматами, ракетами, багатоцільовими ракетними установками, всім, що може запропонувати найсучасніша військова промисловість", - йдеться в повідомленні.

Після нападу Росії на Україну в лютому НАТО направила на східний фланг Альянсу додаткові сили і засоби, в тому числі близько 40 000 військовослужбовців.