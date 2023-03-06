Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українка Костюк виграла тенісний турнір WTA: у фіналі обіграла росіянку

Альона Мазуренко Понеділок, 6 березня 2023, 11:08
фото: ВТУ

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла на турнірі WTA в Остіні, що дозволить їй піднятися на 40-ве місце в рейтингу WTA. У фіналі турніру українка перемогла росіянку Варвару Грачову.

Джерело: ВТУUkrainian Tennis

Деталі: У першому сеті Костюк виграла лише один гейм на своїй подачі (шостий) і цього вистачило, щоб довести партію до перемоги.

У другому сеті українка поступалася 3:5, але виграла чотири гейми поспіль, відігравши один сетбол на прийомі: Марта Костюк (Україна, 8) - Варвара Грачова (-) 6:3, 7:5.

Для тенісистки це був дебютний фінал на рівні WTA-туру.

Перемога в Остіні приносить Костюк $34,280 призових і 280 рейтингових очок. Цього тижня вона вперше підніметься на 40-те місце в рейтингу WTA.

Церемонію нагородження Костюк почала зі слів "Слава Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Костюк: "У становищі, в якому я перебуваю зараз, виграти цей титул особливо важливо. Я хочу присвятити цей титул Україні та всім нашим людям, які зараз б'ються і гинуть... Очевидно, що це дуже особливий момент".

Костюк після перемоги над росіянкою Грачовою у фінальному поєдинку, не стала потискати їй руку і відмовилася від традиційної спільної фотосесії з нагородами.

Теми: спортУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоВ окупованому Енергодарі "бавовна": пожежу гасять військові та Росгвардія

Генсек НАТО: Не можна виключати, що Бахмут врешті-решт впаде найближчими днями

Залужний подякував українським жінкам за самовідданість на передовій та надійний тил

фото СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які відслідковували роздачу повісток

відео Сирський у Бахмуті вручив державні нагороди захисникам

Резніков про "слід України" у підриві газогонів РФ: Було б компліментом, та це не ми

Усі новини...
спорт
Проценко взяв "срібло" у стрибках у висоту на Євро в приміщенні
Україна завоювала "золото" та "бронзу" в стрибках у висоту на Євро
Партнера збірної України з футболу звинуватили у співпраці з російським "Зєнітом": шили їм форму
Останні новини
17:17
Останні захисники Херсона. Історія боїв лютого-березня 2022-го
17:15
Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України
17:07
Укрнафта та польська Orlen уклали контракт на постачання нафтопродуктів
16:31
відеоТатаров точно спробує взяти під контроль нового директора НАБУ – Шабунін
16:22
Генсек ООН про відео з розстрілом українського військового: Cтрашні кадри
16:19
фотоМарсохід NASA зняв промені сонця, які пробиваються крізь хмари
16:19
Генсек НАТО: Союзники сукупно надали Україні допомогу на 150 млрд євро
16:15
фотоВ окупованому Енергодарі "бавовна": пожежу гасять військові та Росгвардія
16:11
Гутерреш: Кінцева мета – справедливий мир в Україні згідно зі Статутом ООН
16:04
Героя України "Да Вінчі" поховають у Києві 10 березня
Усі новини...