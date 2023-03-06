Українка Костюк виграла тенісний турнір WTA: у фіналі обіграла росіянку

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла на турнірі WTA в Остіні, що дозволить їй піднятися на 40-ве місце в рейтингу WTA. У фіналі турніру українка перемогла росіянку Варвару Грачову.

Джерело: ВТУ, Ukrainian Tennis

Деталі: У першому сеті Костюк виграла лише один гейм на своїй подачі (шостий) і цього вистачило, щоб довести партію до перемоги.

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У другому сеті українка поступалася 3:5, але виграла чотири гейми поспіль, відігравши один сетбол на прийомі: Марта Костюк (Україна, 8) - Варвара Грачова (-) 6:3, 7:5.

Для тенісистки це був дебютний фінал на рівні WTA-туру.

Перемога в Остіні приносить Костюк $34,280 призових і 280 рейтингових очок. Цього тижня вона вперше підніметься на 40-те місце в рейтингу WTA.

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Церемонію нагородження Костюк почала зі слів "Слава Україні".

Пряма мова Костюк: "У становищі, в якому я перебуваю зараз, виграти цей титул особливо важливо. Я хочу присвятити цей титул Україні та всім нашим людям, які зараз б'ються і гинуть... Очевидно, що це дуже особливий момент".

Костюк після перемоги над росіянкою Грачовою у фінальному поєдинку, не стала потискати їй руку і відмовилася від традиційної спільної фотосесії з нагородами.