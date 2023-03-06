Орбан приїде у Київ "після виконання всіх передумов" - Сійярто
Візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва готується та відбудеться "після виконання всіх передумов".
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю хорватському телеканалу N1, повідомляє "Європейська правда".
"Ми отримали запрошення, і зараз потрібно виконати технічну частину підготовчих робіт. Після виконання всіх передумов візит може відбутися, але зараз ми перебуваємо на етапі технічної підготовки", - сказав Сійярто.
На уточнювальне запитання, чи є політична воля здійснити візит, угорський дипломат відповів, що "ми отримали запрошення і цінуємо його".
"Нещодавно прем’єр-міністр розмовляв із президентом Зеленським у Брюсселі. Ми завжди готові до діалогу, сподіваємося, що діалог матиме сенс. Зараз усе готуємо, подивимося", - сказав він.
Віктор Орбан залишається одним із небагатьох лідерів держав ЄС, які не відвідали Київ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
В лютому прессекретар Орбана Берталан Хаваші підтвердив, що під час зустрічі в межах саміту Європейського Союзу в Брюсселі президент Володимир Зеленський запросив Орбана відвідати Україну.
Згодом Сійярто повідомив, що МЗС Угорщини працює над підготовкою візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана до Києва.