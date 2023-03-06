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На пляжі в Англії знайшли 14-річну непритомну українку: вона померла у лікарні

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 14:55

В Англії померла 14-річна українська дівчинка після того, як її знайшли непритомною на пляжі в південному англійському графстві Девон у суботу.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News, повідомила девонська поліція.

За словами поліцейських, повідомлення про зникнення дівчинки-підлітка у районі Доуліша у Девоні вони отримали в суботу.  За підтримки поліцейського вертольота та берегової охорони було проведено пошуки, і на пляжі у Доуліші знайшли непритомну дівчинку.

Дівчинку доставили гелікоптером до Королівської лікарні Девона та Ексетера, де пізніше вона померла. Її особу офіційно ідентифікували та повідомили найближчим родичам про смерть.

Поліція заявила, що причини її смерті не з’ясовані. Правоохоронці попросили усіх, хто має записи з камер відеоспостереження, які можуть допомогти розслідуванню, повідомити про це.

"Загибла дівчина була громадянкою України, яка проживала в районі Доуліша; було встановлено контакт із посольством України, і міністерство внутрішніх справ також поінформовано про цей інцидент", - повідомила детектив Беккі Девіс із поліції Девона та Корнуолла.

"В цей час ця смерть розглядається як незрозуміла, і продовжується розслідування обставин, пов'язаних із нею. У цей трагічний час наші думки звернені до сім'ї та друзів дівчинки-підлітка", - додала Девіс.

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Теми: Велика Британія
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