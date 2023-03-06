Росіяни розстріляли українського військового після слів "Слава Україні"
Російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після слів "Слава Україні".
Джерело: відео розстрілу, котре поширюють в мережі, Telegram-канал глави ОП Андрія Єрмака
Деталі: Одразу кілька блогерів і каналів опублікували відео розстрілу.
На ньому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні". Після цього російські загарбники розстрілюють полоненого зі словами: "Да ты ж су*а. Сдохни, су*а".
Відзначимо, що наразі невідомо, де і коли саме було зроблено відеозапис.
На вбивство українського захисника відреагували в ОП.
Російські загарбники розстріляли безбройного українського військовополоненого за слова "Слава Україні". pic.twitter.com/73Vzqsjcdn— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2023
Глава офісу президента написав, що воєнні злочини культивуються в Росії і відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів".
Пряма мова: "Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще - це приклад їх національної нікчемності та слабкості.
За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї".
Вбивство полоненого – це черговий воєнний злочин росіян. Це елемент цілеспрямованої політики терору, яку відбілює кремлівська пропаганда міфами про «нацистів».— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 6, 2023
За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї. Знайдемо всіх.