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Росіяни розстріляли українського військового після слів "Слава Україні"

Альона Мазуренко Понеділок, 6 березня 2023, 15:50
Росіяни розстріляли українського військового після слів Слава Україні
ілюстративне фото: ФБ Генштабу

Російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після слів "Слава Україні".

Джерело: відео розстрілу, котре поширюють в мережі, Telegram-канал глави ОП Андрія Єрмака

Деталі: Одразу кілька блогерів і каналів опублікували відео розстрілу.

На ньому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні". Після цього російські загарбники розстрілюють полоненого зі словами: "Да ты ж су*а. Сдохни, су*а".

Відзначимо, що наразі невідомо, де і коли саме було зроблено відеозапис.

На вбивство українського захисника відреагували в ОП. 

Глава офісу президента написав, що воєнні злочини культивуються в Росії і відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів".

Пряма мова: "Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще - це приклад їх національної нікчемності та слабкості.

За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї".

Теми: Росіяполоненівбивствовійна
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