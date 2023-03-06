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Україна та Німеччина спільно викрили мережу хакерів-вимагачів

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 18:46

Поліцейські служби Німеччини та України провели спільну операцію проти хакерів з угруповання Double-Spider ("Подвійний павук"), відповідальних за здійснення масштабних кібератак за допомогою програми-вимагача DoppelPaymer.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації DW.

Земельне відомство у кримінальних справах (LKA) Північного Рейну-Вестфалії та Національна поліція України за підтримки Європолу, Поліції Нідерландів і Федерального бюро розслідувань США 28 лютого здійснили масштабну операцію у двох країнах.

Як заявили на пресконференції в понеділок представники LKA, тоді в Німеччині та Україні здійснили обшуки, вилучили докази і допитали підозрюваних. Також є ордери на арешт трьох людей, але вони наразі перебувають поза досяжністю європейських органів юстиції.

Повідомляється, що в кількох злочинах брали участь 41-річний росіянин і 32-річний чоловік, громадянство якого невідоме. США оголосили нагороду в розмірі п’яти мільйонів доларів за допомогу в затриманні росіянина. Крім того, видано ордер на арешт громадянки РФ, яка, імовірно, працювала адміністратором Double-Spider.

Своєю чергою Європол за запитом Німеччини вніс до переліку особливо розшукуваних людей двох росіян – 31-річного Ігоря Гаршина, одного з організаторів кібератак, і 41-річного Ігоря Турашева, ймовірного адміністратора Double-Spider.

Загалом слідству вдалося виявити 11 підозрюваних, які проживають в Україні, Німеччині, Росії, Росії та Молдові.

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Вважається, що хакерське угруповання Double-Spider виникло у 2010 році й спочатку займалося шантажем серед гравців у комп'ютерні ігри, потім його злочинна діяльність поширилася на банківську сферу. Зловмисники завдали шкоди понад 600 фірмам, установам і приватним особам.

Тільки в Німеччині налічується щонайменше 37 постраждалих компаній. Серед постраждалих – університетська клініка в Дюссельдорфі, у результаті чого загинула 78-річна пацієнтка, яка перебувала у важкому стані і яку не встигли вчасно доправити в клініку на машині швидкої допомоги.

Теми: Німеччинахакери
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