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СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 березня 2023, 19:31
СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
Фото: Ігор Ткачук, Одеська ОВА

Служба безпеки України у понеділок затримала заступника голови Одеської ОВА Ігора Ткачука.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко в TelegramДумська

Пряма мова: "Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі йдуть слідчі дії".

Деталі: Марченко не повідомив, за що затримали Ткачука. Однак він наголосив, що правоохоронці працюють над "очищенням всіх керівників, які не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни".

За його словами, ОВА не погодиться з "будь-якою неправомірною діяльністю".

Доповнено: За інформацією видання "Думська", Ткачук затриманий за підозрою в отриманні хабара.

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Теми: СБУОдесахабар
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