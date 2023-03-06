Росія уклала з Іраном таємну угоду про повернення збагаченого урану – ЗМІ

Під час візиту президента Росії Владіміра Путіна до Ірану в липні 2022 року між обома країнами було нібито укладено угоду про повернення Тегерану вивезеного в межах "ядерної угоди" 2015-го збагаченого урану.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на розвідувальні джерела повідомив телеканал Fox News.

"Путін, який здійснив спеціальну поїздку до Ірану для укладення угод про постачання зброї між двома країнами, погодився схвалити прохання іранців, очевидно, через свою зацікавленість у компенсації іранцям за їхню допомогу (у війні в Україні)", – цитує Fox News свої джерела.

За їхніми даними, Тегеран скористався нагодою, коли Москві потрібні були безпілотники для війни в Україні, і зажадали "ядерної гарантії", яка дозволила б "швидко відновити свої запаси урану до тієї кількості і рівня збагачення, які підтримувались до відновлення "іранської ядерної угоди".

Умови домовленості нібито передбачають, що в разі офіційної відмови США від "ядерної угоди" Росія "якомога швидше" поверне Ірану збагачений уран, який було вивезено після укладання домовленості 2015 року.

Речник представництва Ірану при ООН Моджтаба Бабаей прямо не прокоментував інформацію Fox News, натомість наголосив, що Тегеран "не планує створювати ядерну зброю, оскільки його військова доктрина забороняє використання зброї масового знищення в будь-якій формі".

У Державному департаменті США відмовились від коментарів, але зазначили, що "в будь-якому випадку "іранська ядерна угода" не стоїть на порядку денному вже кілька місяців".

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Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном у 2018 році, заявивши про її неефективність, і поновив іранські санкції. Це призвело до відновлення Тегераном раніше заборонених ядерних робіт і відродило побоювання США, Європи та Ізраїлю, що Іран може прагнути до створення ядерної бомби. Іран заперечує наявність таких амбіцій.

Адміністрація Джо Байдена відновила участь в угоді й протягом останніх двох років намагалася відродити її, але безуспішно.