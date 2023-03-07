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Нафтогазові доходи РФ цього року впали майже вдвічі – російський уряд

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 00:41
Нафтогазові доходи РФ цього року впали майже вдвічі – російський уряд
Нафтова вишка. Фото з відкритих джерел

За офіційними даними російського уряду, нафтогазові доходи бюджету Росії за січень-лютий 2023 року склали 947 млрд руб, знизившись на 46% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Джерело: звіт Міністерства фінансів РФ

Деталі: Зазначається, що відповідне падіння нафтогазових доходів РФ пов'язане зі зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням обсягу експорту газу.

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За даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року знизилися на 25%, склавши 3,163 трлн руб, а витрати збільшилися на 52% – до 5,744 трлн руб.

Зокрема, повідомляється, що витрати РФ на держзакупівлі в січні-лютому 2023 року становили 2,074 трлн руб тоді, як за цей період минулого року на держзакупівлі було витрачено 654 млрд руб.

Нагадаємо: Дефіцит бюджету Росії підскочив за перші два місяці року, але витрати демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни в Україні.

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Теми: нафтагазРосія
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