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Нафтогазові доходи РФ цього року впали майже вдвічі – російський уряд

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 01:41
Нафтогазові доходи РФ цього року впали майже вдвічі – російський уряд
Нафтова вишка. Фото з відкритих джерел

За офіційними даними російського уряду, нафтогазові доходи бюджету Росії за січень-лютий 2023 року склали 947 млрд руб, знизившись на 46% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Джерело: звіт Міністерства фінансів РФ

Деталі: Зазначається, що відповідне падіння нафтогазових доходів РФ пов'язане зі зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням обсягу експорту газу.

За даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року знизилися на 25%, склавши 3,163 трлн руб, а витрати збільшилися на 52% – до 5,744 трлн руб.

Зокрема, повідомляється, що витрати РФ на держзакупівлі в січні-лютому 2023 року становили 2,074 трлн руб тоді, як за цей період минулого року на держзакупівлі було витрачено 654 млрд руб.

Нагадаємо: Дефіцит бюджету Росії підскочив за перші два місяці року, але витрати демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни в Україні.

Теми: нафтагазРосія
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