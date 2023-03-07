З приходом Маска Twitter майже не захищає користувачів від російської пропаганди – ЗМІ

Соціальна мережа Twitter майже перестала боротися з інформаційною дезінформацією, зокрема проплаченою російською пропагандою, після того, як компанію придбав мільярдер Ілон Маск.

Джерело: BBC з посиланням на джерела у Twitter

Деталі: За даними BBC, під керівництвом Маска Twitter звільнив кілька тисяч співробітників, після чого у компанії практично не залишилося фахівців, які б займалися модерацією контенту у соцмережі.

Реклама:

Діючі і колишні працівники компанії розповіли виданню, що за останні місяці в соцмережі помітно зросла кількість публікацій з агресивною риторикою, розпалюванням ненависті, пропагандою сексуальних злочинів, а також стало більше політичної пропаганди та інформаційних маніпуляцій.

"З команди пішли кілька ключових експертів, які займалися конкретними регіонами – так званими суб'єктами загрози: від Росії до Китаю", – розповів BBC колишній співробітник Twitter.

Також, за даними видання, з компанії звільнили членів команди, яка створювала засоби безпеки.