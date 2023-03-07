Парамедик Тайра стала лауреаткою премії Держдепу США

Український парамедик і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) стала лауреаткою міжнародної премії International Women of Courage (IWOC), яку вручає Державний департамент США.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Юлія "Тайра" Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності у 2013 році, а як керівник волонтерського підрозділу парамедиків "Ангели Тайри" проводила тактичну медичну підготовку на лінії фронту на Донбасі з 2014 по 2018 рік. Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємної зйомки та контрабандного вивезення відеоматеріалів з задокументованими звірствами, які скоїли російські військові в Маріуполі.

Російські силовики затримали Паєвську 16 березня, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя до Запоріжжя, незважаючи на її чіткий некомбатантський статус. Під час тримісячного ув'язнення Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на 20 кілограмів та зазнала катувань і побиття. Більше того, кремлівські пропагандисти брехливо затаврували її на міжнародному рівні як фашистку та воєнну злочинницю. Однак Паєвська відмовилася замовкнути і після звільнення переконливо виступила на захист української демократії та незалежності як вдома, так і за кордоном".

Деталі: Церемонія нагородження відбудеться в середу, 8 березня, у Білому домі. Захід проведуть держсекретар Ентоні Блінкен і перша леді США Джилл Байден.

Крім Паєвської, лауреатками премії стали представниці ще 10 країн – Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської Республіки, Коста-Рики, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії та Польщі.

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Довідково. Премія IWOC присуджується вже 17-й рік поспіль жінкам з усього світу, які "продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності, а також у розширенні прав і можливостей жінок та дівчат у всій різноманітності – часто з великими особистими ризиками й жертвами".

Кандидатів на премію щороку висувають дипломатичні представництва США за кордоном – по одній жінці від країни. Фіналістів обирають високопоставлені представники Держдепартаменту.