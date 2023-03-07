Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Парамедик Тайра стала лауреаткою премії Держдепу США

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 04:23
Парамедик Тайра стала лауреаткою премії Держдепу США
Парамедик Тайра. Фото з соціальної мережі

Український парамедик і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) стала лауреаткою міжнародної премії International Women of Courage (IWOC), яку вручає Державний департамент США.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Юлія "Тайра" Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності у 2013 році, а як керівник волонтерського підрозділу парамедиків "Ангели Тайри" проводила тактичну медичну підготовку на лінії фронту на Донбасі з 2014 по 2018 рік. Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємної зйомки та контрабандного вивезення відеоматеріалів з задокументованими звірствами, які скоїли російські військові в Маріуполі. 

Реклама:

Російські силовики затримали Паєвську 16 березня, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя до Запоріжжя, незважаючи на її чіткий некомбатантський статус. Під час тримісячного ув'язнення Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на 20 кілограмів та зазнала катувань і побиття. Більше того, кремлівські пропагандисти брехливо затаврували її на міжнародному рівні як фашистку та воєнну злочинницю. Однак Паєвська відмовилася замовкнути і після звільнення переконливо виступила на захист української демократії та незалежності як вдома, так і за кордоном".

Деталі: Церемонія нагородження відбудеться в середу, 8 березня, у Білому домі. Захід проведуть держсекретар Ентоні Блінкен і перша леді США Джилл Байден. 

Крім Паєвської, лауреатками премії стали представниці ще 10 країн – Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської Республіки, Коста-Рики, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії та Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Юлія Паєвська (Тайра): Атеїстів на "нулі" я не зустрічала. Коли пахне смаженим, всі згадують про Бога

Довідково. Премія IWOC присуджується вже 17-й рік поспіль жінкам з усього світу, які "продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності, а також у розширенні прав і можливостей жінок та дівчат у всій різноманітності – часто з великими особистими ризиками й жертвами".

Кандидатів на премію щороку висувають дипломатичні представництва США за кордоном – по одній жінці від країни. Фіналістів обирають високопоставлені представники Держдепартаменту.

Теми: СШАнагороди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
"Слуга народу" ініціюватиме присвоєння розстріляному військовому звання Героя України
РФ хоче захопити Бахмут, щоб показати хоч якісь здобутки на полі бою – Держдеп США
Вступити на службу до "Вагнера" можна без довідки від психіатра – ЗМІ
Сили оборони відбили понад 140 ворожих атак – зведення
Останні новини
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
Усі новини...
Реклама: