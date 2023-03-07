Захисники за добу знищили 23 артилерійські системи ворога, літак і понад 1000 окупантів
Вівторок, 7 березня 2023, 08:12
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 154 тисячі 830 військових, 3 432 танки, 6 714 ББМ, 2 456 артилерійських систем та 303 літаки.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 154 830 (+1060) осіб ліквідовано,
- танків – 3 432 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 6 714 (+11) од,
- артилерійських систем – 2 456 (+23) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засобів ППО – 253 (+3) од,
- літаків – 303 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 095 (+9) од,
- крилатих ракет – 873 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16) од,
- спеціальної техніки – 236 (+2) од.
Дані уточнюються.
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