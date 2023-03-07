Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники за добу знищили 23 артилерійські системи ворога, літак і понад 1000 окупантів

Ірина БалачукВівторок, 7 березня 2023, 07:12
Захисники за добу знищили 23 артилерійські системи ворога, літак і понад 1000 окупантів
Фото з Facebook Оперативного командування "Південь"

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 154 тисячі 830 військових, 3 432 танки, 6 714 ББМ, 2 456 артилерійських систем та 303 літаки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 154 830 (+1060) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 432 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 6 714 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2 456 (+23) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засобів ППО – 253 (+3) од,
  • літаків – 303 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 095 (+9) од,
  • крилатих ракет – 873 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16) од,
  • спеціальної техніки – 236 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росія
Росіяни заявили про збиття безпілотників над двома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Останні новини
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
Усі новини...
Реклама: