Захисники за добу знищили 23 артилерійські системи ворога, літак і понад 1000 окупантів

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 154 тисячі 830 військових, 3 432 танки, 6 714 ББМ, 2 456 артилерійських систем та 303 літаки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 154 830 (+1060) осіб ліквідовано,

танків – 3 432 (+9) од,

бойових броньованих машин – 6 714 (+11) од,

артилерійських систем – 2 456 (+23) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засобів ППО – 253 (+3) од,

літаків – 303 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 095 (+9) од,

крилатих ракет – 873 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16) од,

спеціальної техніки – 236 (+2) од.

Дані уточнюються.