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Захисники за добу знищили 23 артилерійські системи ворога, літак і понад 1000 окупантів

Ірина БалачукВівторок, 7 березня 2023, 08:12
Захисники за добу знищили 23 артилерійські системи ворога, літак і понад 1000 окупантів
Фото з Facebook Оперативного командування "Південь"

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 154 тисячі 830 військових, 3 432 танки, 6 714 ББМ, 2 456 артилерійських систем та 303 літаки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 154 830 (+1060) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 432 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 6 714 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2 456 (+23) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засобів ППО – 253 (+3) од,
  • літаків – 303 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 095 (+9) од,
  • крилатих ракет – 873 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16) од,
  • спеціальної техніки – 236 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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