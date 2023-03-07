Глава МЗС Австрії вважає небезпечними ідеї змусити Україну поступитися Росії територіями

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг вважає небезпечними розмови про те, що Україна могла б поступитися частиною своєї території в обмін на мир.

Про це він сказав в інтерв’ю Der Standard, передає "Європейська правда".

Міністр не бачить нічого поганого в тому, що в європейських суспільствах існують різні думки на те, яким чином слід досягти миру в Україні.

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"Те, що ми можемо вільно дискутувати – це те, що характеризує плюралістичні демократії і відрізняє нас від Володимира Путіна та його системи. Ми не повинні робити помилку, вдаючи, що дозволена лише одна думка", – зазначив Шалленберг.

Він також висловив сподівання, що знову виникне ситуація, в якій буде місце для дипломатії.

"Але ми поки що не дочекалися. Росія дивиться на поле бою, щоб приймати рішення, і було б дуже небезпечно говорити, що Україна повинна відмовитися від певних частин своєї території заради миру. Для мене абсолютно зрозуміло одне: не може бути ніякого рішення щодо України без України", – наголосив Шалленберг.

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Міністр також знову виступив на захист своєї позиції про неможливість заборони в’їзду до Європи для всіх росіян, а також виправдав рішення дозволити російській делегації в’їзд на зустріч ОБСЄ.

"Щоб не було жодних сумнівів: ми беззастережно підтримуємо Україну в боротьбі за відновлення її територіального суверенітету та цілісності. Росія брутально порушує всі основоположні принципи Статуту ООН. Але ми не повинні рубати всі мости, всі канали діалогу, і коли прийде час, нам також знадобляться майданчики для переговорів, такі як Організація з безпеки і співробітництва в Європі", – зазначив він.

Як повідомлялося, німці розділилися у питанні того, чи має Україна йти на територіальні поступки Росії в обмін на мир.