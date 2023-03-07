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Розвідка Британії: оборона Бахмута продовжує виснажувати сили обох сторін

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 08:20
Розвідка Британії: оборона Бахмута продовжує виснажувати сили обох сторін
Бахмут. Фото ВАДИМА ПЕТРАСЮКА, УП

Українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили українських оборонців та російських загарбників.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у вівторок.

У вихідні українські сили, ймовірно, стабілізували свій оборонний периметр після попередніх російських просувань на північ міста, йдеться у зведенні.

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Російський удар у районі 2 березня зруйнував міст на єдиній асфальтовій дорозі постачання до Бахмута, яка все ще перебуває під контролем України. Болотяні умови, ймовірно, перешкоджають зусиллям українських сил щодо поповнення запасів, у той час як вони дедалі частіше вдаються до використання ґрунтових доріг.

Водночас, публічні розбіжності між групою "Вагнера" та Міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють складність забезпечення високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідного для просування вперед відповідно до їхньої нинішньої тактики.

Як повідомлялося, розвідка НАТО оцінює втрати російської сторони в боях за Бахмут як такі, що вп’ятеро перевищують українські.

ВІДЕО ДНЯ

Генерал-майор Збройних сил Австрії Бруно Гофбауер вважає, що місто Бахмут не впаде найближчим часом.

Натомість міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Бахмут має радше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль.

Теми: БахмутвійнарозвідкаВелика Британія
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