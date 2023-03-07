По всій Україні лунали сирени повітряної тривоги

Мапа тривог станом на 10:37 7 березня. Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 7 березня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала трохи більше 20 хвилин.

Джерело: карта тривог

Деталі: О 10:31 сирени почали лунати на Вінниччині, за хвилину – у столиці. А ще за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Оновлено. О 10:56 тривоги почали скасовувати. Спершу відбій пролунав у Києві та Вінницькій області. А за кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні.