По всій Україні лунали сирени повітряної тривоги
Вівторок, 7 березня 2023, 11:00
Вранці 7 березня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала трохи більше 20 хвилин.
Джерело: карта тривог
Деталі: О 10:31 сирени почали лунати на Вінниччині, за хвилину – у столиці. А ще за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.
Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
Оновлено. О 10:56 тривоги почали скасовувати. Спершу відбій пролунав у Києві та Вінницькій області. А за кілька хвилин тривоги скасували по всій Україні.
ВІДЕО ДНЯ