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США і Євросоюз опрацьовують санкції проти діамантової галузі Росії - Держдеп

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 11:23

Представники Сполучених Штатів і ЄС провели зустріч з керівниками компаній діамантової промисловості й торгівлі щодо запровадження ефективних обмежень проти діамантової галузі Росії.

Про це повідомили у Державному департаменті США 6 березня, пише "Європейська правда".

Зокрема, посол Джеймс О'Брайен і заступник генерального директора та головного спеціаліста з питань торговельного правозастосування Європейської комісії Деніс Редонне обговорили з американськими та європейськими представництвами провідних діамантових ритейлерів, виробників, лабораторій і галузевих торгових асоціацій важливість залучення діамантової галузі до майбутніх імпортних заходів, пов'язаних з Росією, в тому числі щодо полірованих діамантів, як зазначено в нещодавній заяві лідерів G7.

"Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами, і дискусія була зосереджена на найбільш ефективних і дієвих способах перервати цей потік доходів", - повідомили у Держдепі США.

У лютому повідомлялося, що країни "Групи семи" (G7) та Європейський Союз обговорюють шляхи відстеження руху російських діамантів через кордони, що може прокласти шлях до обмежень на торгівлю ними в майбутньому.

Попередні спроби ЄС накласти санкції на російські діаманти наштовхнулися на опір країн-імпортерів, таких як Бельгія. Вони стверджують, що ці зусилля будуть марними, оскільки транзакції просто будуть здійснюватись в іншому місці, де механізму відстеження діамантів немає.

США запровадили санкції проти російського гірничодобувного гіганта "Алроса", на частку якого припадає близько третини світової торгівлі необробленими алмазами вартістю 80 мільярдів доларів. Але ці заходи мали обмежений вплив, оскільки більша частина торгівлі здійснюється через інші ринки, наприклад Індію.

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Теми: СШАРосіясанкції
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