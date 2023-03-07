Україна отримає Patriot, варто дочекатись офіційної інформації – Повітряні сили

Україна отримає зенітні ракетні комплекси Patriot, але варто дочекатись офіційної інформації від уповноважених осіб.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, відповідь на інформаційний запит "Укрінформа" в міністерстві національної оборони Польщі

Пряма мова Ігната: "Безумовно, Patriot буде в Україні. Рішення прийнято, люди навчаються… Коли побачите, що командувач Повітряних сил тестує за кермом Patriot, то точно він уже буде в Україні. Або ж ми сповістимо про перший рашистський літак, який зіб'є той Patriot (до 150 кілометрів аеродинамічні цілі вони можуть збивати і до 40 км - балістику)".

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Деталі: 7 березня низка ЗМІ з посиланням на іспанське видання La Razon, де було оприлюднено інтерв’ю з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком, написали, що Україна вже отримала систему ППО Patriot.

Водночас "Укрінформу" в міністерстві зауважили, що поява в іспанському виданні згадки від польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.

Мовляв, Блащак в інтерв’ю La Razon не говорив, що Україна вже отримала ЗРК Patriot, а ствердив, що позитивне рішення про передачу Києву цієї системи ППО було прийнято завдяки зусиллям Польщі.