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У Чехії невідомі викрали жеребця за 17 тисяч євро, який належав Кадирову

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 14:12
У Чехії невідомі викрали жеребця за 17 тисяч євро, який належав Кадирову
РАМЗАН КАДИРОВ, ФОТО ТАСС

Невідомий зловмисник викрав зі стайні в чеському селі Крабчице породистого коня, племінна вартість якого, за даними чеської поліції, становить майже 400 тисяч крон (17 тисяч євро).

Про це у вівторок повідомила речниця поліції Чехії Павла Кофрова, передає "Європейська правда".

"Крадіжка коня, ймовірно, сталася в ніч з 3 на 4 березня 2023 року", - сказала вона, додавши, що злодій зняв з розсувних дверей ланцюг з карабіном і забрав племінного жеребця.

"У 16-річного гнідого на лобі є мітка у вигляді білої зірки неправильної форми, а частина правої задньої ноги нижче гомілковостопного суглоба - також білого кольору", - додала Кофрова.

Blesk.cz пише, що викрадений породистий кінь належав чеченському "м'ясникові" Рамзану Кадирову. Чехія заморозила його майно, в тому числі кілька коней, на підставі міжнародних санкцій.

 

Сайт jezdci.cz повідомляє, що Кадиров купив коня навесні 2012 року в німецькій конюшні WH Sport International з наміром, щоб він успішно виступив на найдорожчих на той час перегонах у світі - чемпіонаті світу в Дубаї, де Зазу в підсумку фінішував п'ятим.

Чеченський лідер Кадиров відомий тим, що протягом багатьох років підлещувався до господаря Кремля. П'ять років тому він сказав, що Путін - супергерой і сподівається залишитися при владі на все життя. Сам Кадиров часто називає себе "пішаком" Путіна.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ідею звільнення народів, які заселяють нинішню Росію, та утворення ними незалежних держав.

Теми: КадировЧехія
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