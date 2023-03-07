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Польща цього тижня відправить в Україну 10 танків Leopard

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 березня 2023, 14:41
Польща цього тижня відправить в Україну 10 танків Leopard
скриншот

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що найближчими днями в Україну прибудуть 10 з 14 обіцяних танків Leopard 2 німецького виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Чотири танки вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня", - сказав Блащак.

Польща першою з західних союзників передала Україні сучасні танки Leopard. Також Варшава надасть 60 танків PT-91 Twardy.

Раніше повідомлялося, що німецька влада звернулася до Швейцарії з проханням схвалити продаж 96 списаних танків Leopard 2 концерну Rheinmetall.

Наприкінці січня Німеччина погодилася дозволити іншим країнам відправляти в Україну танки німецького виробництва. 

Теми: ПольщатанкивійнаУкраїна
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