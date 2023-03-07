Польща цього тижня відправить в Україну 10 танків Leopard
Вівторок, 7 березня 2023, 13:41
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що найближчими днями в Україну прибудуть 10 з 14 обіцяних танків Leopard 2 німецького виробництва.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
"Чотири танки вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня", - сказав Блащак.
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Польща першою з західних союзників передала Україні сучасні танки Leopard. Також Варшава надасть 60 танків PT-91 Twardy.
Раніше повідомлялося, що німецька влада звернулася до Швейцарії з проханням схвалити продаж 96 списаних танків Leopard 2 концерну Rheinmetall.
Наприкінці січня Німеччина погодилася дозволити іншим країнам відправляти в Україну танки німецького виробництва.
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