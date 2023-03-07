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В Україні вперше засудили військового комісара за "мобілізацію" в Криму 

Олена Рощіна, Соня ЛукашоваВівторок, 7 березня 2023, 14:33
В Україні вперше засудили військового комісара за мобілізацію в Криму 
Заочно осужденный Константин Качаров, фото прокуратуры АРК

В Україні вперше винесли вирок військовому комісару з окупованого Росією Криму за примушення кримчан служити у збройних силах РФ – Костянтина Качарова заочно засудили до 11 років позбавлення волі.

Джерело: прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, джерело "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно: "За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 11 років позбавлення волі заочно засуджено окупаційного військового комісара з Криму. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, що полягає у примушуванні цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах ворога (за ч. 1 ст. 438 КК України). Це перший вирок в Україні за такий злочин".

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Деталі: Засуджений, громадянин Російської Федерації, у 2018 році обійняв посаду "військового комісара Сімферопольського району та міста Алушти Республіки Крим". 

Прокуратура не називає імені, але, за даними УП, йдеться про Костянтина Качарова.

Він здійснював реалізацію політики РФ та її окупаційної адміністрації, спрямованої на проведення незаконних призовних кампаній населення півострова до російських збройних сил.

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Реалізуючи незаконні "укази" вищого керівництва Росії, цей чоловік розробляв плани та організовував проведення 5 призовних кампаній кримчан у відповідних районах окупованого півострова.

Прокуратура АРК нагадує, що з 2015 року держава-окупант регулярно проводить призовні кампанії та залучає жителів півострова Крим до служби в армії РФ. Після повномасштабного вторгнення в Україну росіяни почали також незаконну мобілізацію кримчан.

Наразі повідомлено про підозри у вчиненні аналогічних воєнних злочинів 10 військовим комісарам різних районів окупованого Криму. На розгляді в судах перебувають 3 звинувачувальні акти.

Прокуратура АРК спільно з неурядовими організаціями інформувала прокурора Міжнародного кримінального суду з цього приводу. У інформаційних повідомленнях містяться докази вчинення вищим військово-політичним керівництвом РФ воєнних злочинів у контексті незаконного призову та пропаганди служби в російській армії, зокрема, і серед дітей.

Теми: КримРосіямобілізаціявійна
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