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Уряд схвалив примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій

Валентина РоманенкоВівторок, 7 березня 2023, 16:07
Уряд схвалив примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій
ілюстративне фото

Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

Джерело: Мінреінтеграції в Telegram

Деталі: Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається.

Вказано, що наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

Пряма мова віцепрем'єрки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук: "Обов’язок держави – оберігати життя і здоров’я дитини. Прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава".

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Що передувало: Верещук повідомила, що попри напружену ситуацію у Бахмуті на Донеччині, у місті залишаються діти та частина мешканців.

"В Бахмуті станом на сьогодні залишається менше 4 тисяч людей, як мінімум 38 дітей", – сказала вона.

Теми: евакуаціядітивійнаКабінет міністрів
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