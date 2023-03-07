Біля Рима зіткнулися два військові літаки, пілоти загинули

В Італії під час тренувань біля Рима зіткнулися два військових літаки, обидва пілоти загинули.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У Збройних силах Італії розповіли, що тренувальний політ здійснювали літаки U-208. Це легкі апарати, що можуть брати на борт, на додачу до пілота, до чотирьох пасажирів.

Літаки зіткнулися у повітрі, обставини наразі невідомі. Уламки впали у сільській місцевості неподалік аеродрому Alfredo Barbieri, що на околицях Рима, а частина - у межах міста. Про інших постраждалих наразі не повідомляють.

Фото: Corriere della Sera

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні висловила співчуття родинам загиблих та колегам військових пілотів.

Нагадаємо, наприкінці січня над Іонічним морем зазнав аварії грецький винищувач, пілот загинув.