Біля Рима зіткнулися два військові літаки, пілоти загинули
Вівторок, 7 березня 2023, 16:17
В Італії під час тренувань біля Рима зіткнулися два військових літаки, обидва пілоти загинули.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
У Збройних силах Італії розповіли, що тренувальний політ здійснювали літаки U-208. Це легкі апарати, що можуть брати на борт, на додачу до пілота, до чотирьох пасажирів.
Літаки зіткнулися у повітрі, обставини наразі невідомі. Уламки впали у сільській місцевості неподалік аеродрому Alfredo Barbieri, що на околицях Рима, а частина - у межах міста. Про інших постраждалих наразі не повідомляють.
Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні висловила співчуття родинам загиблих та колегам військових пілотів.
Нагадаємо, наприкінці січня над Іонічним морем зазнав аварії грецький винищувач, пілот загинув.
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