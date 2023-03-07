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Буданов у квітні 2022 року брав участь у штурмі Руської Лозової на Харківщині

Євген Руденко, Валентина РоманенкоВівторок, 7 березня 2023, 15:22
Буданов у квітні 2022 року брав участь у штурмі Руської Лозової на Харківщині
КИРИЛО БУДАНОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов брав участь у спецоперації зі звільнення селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня 2022 року.

Джерело: коментар командира спецпідрозділу Kraken з позивним Віто, репортаж УП

Цитата: "Зараз можна говорити – на це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм"

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Деталі: Першими в Руську Лозову заходили бІйці спецпідрозділу ГУР МО України "Kraken". Зачистка тривала декілька діб. 

Ворог намагався декілька разів повернути втрачені позиції, поки остаточно не відійшов і не закріпився у селищі Питомник.

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Теми: Будановвійнарозвідка
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