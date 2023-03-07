Буданов у квітні 2022 року брав участь у штурмі Руської Лозової на Харківщині
Вівторок, 7 березня 2023, 16:22
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов брав участь у спецоперації зі звільнення селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня 2022 року.
Джерело: коментар командира спецпідрозділу Kraken з позивним Віто, репортаж УП
Цитата: "Зараз можна говорити – на це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм"
Деталі: Першими в Руську Лозову заходили бІйці спецпідрозділу ГУР МО України "Kraken". Зачистка тривала декілька діб.
Ворог намагався декілька разів повернути втрачені позиції, поки остаточно не відійшов і не закріпився у селищі Питомник.
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