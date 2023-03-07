Російські спецслужби збирають в Україні розвіддані під виглядом зарубіжних ЗМІ

Кіберфахівці СБУ зафіксували численні спроби спецслужб Росії отримати розвідувальну інформацію в Україні під виглядом діяльності представників іноземних медіа.

Джерело: Служба безпеки України у Telegram

Деталі: За інформацією СБУ, для збору закритих відомостей ворог використовує спеціалізовані інтернет-платформи та професійні онлайн-форуми українських журналістів. На цих ресурсах окупанти розміщують інформаційні запити нібито від працівників відомих зарубіжних ЗМІ.

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У своїх повідомленнях вони звертаються до медійників та інших учасників профільних груп щодо отримання матеріалів начебто для підготовки "сюжетів" або "документальних фільмів" про війну в Україні.

Дослівно: "Насамперед ворога цікавлять відомості про результати російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі локації прильотів та їхні наслідки. У разі надання відповідних медіафайлів або текстових повідомлень автори оголошень обіцяють гонорар".

Більше деталей: У спецслужбі пояснюють, що отримана таким чином інформація потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти.

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