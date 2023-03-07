Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські спецслужби збирають в Україні розвіддані під виглядом зарубіжних ЗМІ

Євген КізіловВівторок, 7 березня 2023, 15:32
Російські спецслужби збирають в Україні розвіддані під виглядом зарубіжних ЗМІ
getty images

Кіберфахівці СБУ зафіксували численні спроби спецслужб Росії отримати розвідувальну інформацію в Україні під виглядом діяльності представників іноземних медіа.

Джерело: Служба безпеки України у Telegram

Деталі: За інформацією СБУ, для збору закритих відомостей ворог використовує спеціалізовані інтернет-платформи та професійні онлайн-форуми українських журналістів. На цих ресурсах окупанти розміщують інформаційні запити нібито від працівників відомих зарубіжних ЗМІ.

Реклама:

У своїх повідомленнях вони звертаються до медійників та інших учасників профільних груп щодо отримання матеріалів начебто для підготовки "сюжетів" або "документальних фільмів" про війну в Україні.

Дослівно: "Насамперед ворога цікавлять відомості про результати російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі локації прильотів та їхні наслідки. У разі надання відповідних медіафайлів або текстових повідомлень автори оголошень обіцяють гонорар".

Більше деталей: У спецслужбі пояснюють, що отримана таким чином інформація потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти.

ВІДЕО ДНЯ

СБУ просить громадян повідомляти правоохоронцям про факти підозрілих запитів від не встановлених абонентів.

Теми: ЗМІРосіяшпигунствовійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
ЗМІ
Про ймовірну загибель Пригожина сказали на російському держканалі
В онлайн-ЗМІ Болгарії втричі побільшало російської пропаганди
Відомому журналісту в Туреччині оголосили вирок СМС-повідомленням
Останні новини
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
Усі новини...
Реклама: