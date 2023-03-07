У Москві зайнялася будівля главку МВС
Вівторок, 7 березня 2023, 16:50
У російській столиці загорілася будівля головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по місту Москва.
Джерело: РИА Новости, ТАСС
Деталі: У Москві загорілася будівля столичного главку МВС на Петрівці 38, повідомили ЗМІ в екстрених службах
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Після займання 5 осіб евакуювалися з будівлі самі, даних про постраждалих немає.
Оновлено: За даними ТАСС, загорілися будматеріали в кабінеті на третьому поверсі. У будівлі спостерігається щільне задимлення.
Пізніше в екстрених службах Москви повідомили, що відкрите горіння в будівлі столичної поліції на Петрівці ліквідовано.
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