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У Москві зайнялася будівля главку МВС 

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 17:50

У російській столиці загорілася будівля головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по місту Москва.

Джерело: РИА НовостиТАСС

Деталі: У Москві загорілася будівля столичного главку МВС на Петрівці 38, повідомили ЗМІ в екстрених службах

Після займання 5 осіб евакуювалися з будівлі самі, даних про постраждалих немає.

Оновлено: За даними ТАСС, загорілися будматеріали в кабінеті на третьому поверсі. У будівлі спостерігається щільне задимлення.

Пізніше в екстрених службах Москви повідомили, що відкрите горіння в будівлі столичної поліції на Петрівці ліквідовано.

Теми: Росіяпожежа
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