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Померла рятувальниця, поранена під час російського удару по Дніпру рік тому

Євген КізіловВівторок, 7 березня 2023, 18:23
Померла рятувальниця, поранена під час російського удару по Дніпру рік тому
Євгенія Дудка, фото: її фейсбук-сторінка

Пішла з життя пресофіцерка управління ДСНС на Дніпропетровщині Євгенія Дудка, яка отримала важкі поранення під час ракетного удару по Дніпру в квітні 2022 року.

Джерело: чоловік Євгенії, рятувальник Ігор Гетало в Instagram, "Укрінформ"

Пряма мова Гетала у дописі: "11 місяців боротьби… десятки операцій. Але, на жаль, Богу ти потрібна на небесах. Я кохаю тебе. Пробач мене, що не зміг тебе врятувати".

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Деталі: 10 квітня 2022 року російські війська завдавали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Кілька разів було атаковано і місто Дніпро, зокрема його аеропорт.

Внаслідок обстрілу постраждав рятувальник Ігор Гетало та його дружина Євгенія Дудка, яка працювала пресофіцеркою в обласному управлінні ДСНС.

Вона перебувала у тяжкому стані. 31 травня її відвезли на подальше лікування до Німеччини. За життя Євгенії 11 місяців боролись медики.

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Теми: війнажертвиДніпроДСНС
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