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Під парламентом Грузії почалися сутички: поліція застосувала водомети та сльозогінний газ

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 18:35
Під парламентом Грузії почалися сутички: поліція застосувала водомети та сльозогінний газ
фото: Interpressnews

Під парламентом Грузії, де протестують проти ухвалення скандальних проєктів про "іноагентів", почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водоменти, акція переміщується на нове місце.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Напруга зросла після того, як співорганізатори протесту закликали переміститися до усіх трьох виходів з парламенту. Шеренги спецназу не дають цього зробити. Люди скнадують "росіяни" та "раби". Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет. 

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Тим часом МВС опублікувало заяву, що акція "набула насильницького характеру" і що якщо протестувальники будуть ігнорувати законні вимоги поліції, до них "застосують пропорційну силу, як визначено законодавством, включно із спецзасобами". 

Від поліції лунають заклики до протестувальників розійтися з попередженнями, що інакше можуть застосувати силу. 

У самому парламенті невелика група опозиційних депутатів намагається пробитися до кабінету спікера, наполягаючи, що мають право вимагати негайної зустрічі з ним у зв’язку з тим, що відбувається під парламентом. Охорона не пропускає їх. 

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Доповнено: Поліція застосувала водомети проти учасників протесту під парламентом Грузії проти скандальних законів про "іноагентів", акція переміщується на нове місце.

Водомети почали працювати з вулиць, прилеглих до будівлі парламенту, застосовується також сльозогінний газ. Паралельно учасників закликають розходитися. 

В МВС заявили, що "протест вийшов за межі законодавчих рамок про свободу вираження поглядів і мирні зібрання" та що поліція змушена була застосувати силу. Також стверджують, що внаслідок агресивних дій протестувальників кілька поліцейських травмовані і їхнє спорядження пошкоджене. 

Співорганізатори закликали учасників акції переміщуватися від парламенту на площу Республіки, люди рухаються туди. 

 

Нагадаємо, щойно парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Посольство США назвало ці події "чорним днем для грузинської демократії".

Дивіться також: Іноагенти, проблема Саакашвілі та санкції - Грузія біля точки неповернення у відносинах із Заходом

Теми: Грузіямітинги
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