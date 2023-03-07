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Німеччина та США прокоментували зливи ЗМІ про "український слід" у вибухах на "Північних потоках"

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 20:26

Німеччина і Сполучені Штати закликали дочекатись офіційних результатів розслідування диверсій на "Північних потоках" у Балтійському морі восени 2022 року, перш ніж говорити про ймовірну причетність тих чи інших сторін до неї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Речник федерального уряду Німеччини на прохання прокоментувати публікації ЗМІ, де вказувалось на причетність "проукраїнської групи" до вибухів на російських газогонах, зазначив, що цю інформацію в Берліні взяли до відома, але коментувати не будуть.

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"Федеральна прокуратура розслідує цю справу з початку жовтня 2022 року. Таким чином, вона має суверенітет над процедурою", – йдеться в коментарі.

Своєю чергою координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив журналістам у вівторок, що Вашингтон чекає на завершення розслідувань, які тривають у Німеччині, Швеції та Данії.

"Ми вважаємо, і президент (Джо Байден) сказав про це, що це акт саботажу. Але ми повинні дозволити цим розслідуванням завершитися, і лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути або не бути доцільними", – сказав Кірбі.

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Нагадаємо, у вівторок авторитетне американське ліберальне видання The New York Times також опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інак пов’язане з Україною.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.

Теми: НімеччинаСШАПівнічний потік-2
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