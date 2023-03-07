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У Болгарії визнали конституційною військову допомогу Україні

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 20:35

Конституційний суд Болгарії у вівторок відхилив клопотання проросійських депутатів, які вимагали оголосити невідповідним основному закону країни рішення про надання Україні військової та військово-технічної допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба суду.

Постанова про відхилення клопотання була ухвалена дев'ятьма голосами проти одного. Із окремою думкою виступив суддя Янакі Стойлов, який багато років був депутатом Болгарської соціалістичної партії – вона й ініціювала розгляд.

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Нагадаємо, справу було відкрито за заявою 50 депутатів від проросійських партій – "Відродження" та Болгарська соціалістична партія. Вони вимагали визнати неконституційним рішення парламенту від 9 грудня про надання військової та військово-технічної допомоги Україні.

Як відомо, 16 грудня парламент Болгарії остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів. Список зброї, що передається, засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

Згідно з офіційними даними, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 мільйонів левів ($243 млн). Йдеться про гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок і 2000 куленепробивних жилетів, 350 медичних аптечок, 5000 комплектів зимового одягу і 5000 пар зимового взуття.

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Натомість, за неофіційними даними, болгарська зброя на мільярди доларів потрапила в Україну через інші країни за останні два роки без жодної прямої угоди між Україною та Болгарією.

Детальніше читайте у матеріалі - Як Болгарія "таємно" допомагає ЗСУ, долаючи вплив проросійських сил. Також рекомендуємо подивитися відео на Youtube-каналі "Європейської правди".

Теми: Болгаріядопомога Українізброя
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