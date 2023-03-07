Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада розширює програму військової підготовки українців – прем’єр

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 22:02

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у вівторок під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн оголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила інформаційна агенція The Canadian Press.

За словами Трюдо, Канада продовжить тривалість місії Unifier з інженерної підготовки в Україні щонайменше до жовтня 2023 року, а також направить інструкторів для навчання українських військових навичок бойової медицини.

Крім того, Оттава виділить три мільйони доларів на підтримку знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, в Україні, на додаток до 32 мільйонів доларів, які вже були виділені на протимінну діяльність. Євросоюз виділить 43 мільйони євро на ці ж цілі.

"Канада вже робить набагато більше, ніж належить, порівняно з іншими, і виходить далеко за межі того, що необхідно. Тому я хочу подякувати Канаді за це", – сказала фон дер Ляєн на спільній пресконференції з канадським прем’єром.

Президентка Єврокомісії додала, що операція Unifier, яку Канада ініціювала в Україні в 2015 році, вплинула на перші успіхи "набагато краще підготовлених" українських військ після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Про наміри продовжити тренувальну місію Unifier Канада оголошувала ще в січні. А в лютому канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 і додаткові боєприпаси 155 мм у межах військової допомоги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Канададопомога Українізброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Грузії на акції протесту опозиція вимагає відставки уряду та дострокових виборів

Зеленський призначив заступника командувача Нацгвардії

МВС Грузії заявляє, що відпустило частину затриманих на протестах

Лукашенко ввів смертну кару за держзраду

Організатори Оскара вдруге відхилили заявку на виступ Зеленського

Путін збирається вести війну проти України роками – розвідка США

Усі новини...
Канада
Президентка Єврокомісії їде у США й Канаду, говоритиме і про Україну
Канада доправила Україні вже понад 3 тис. тонн військової допомоги
Канадські військові показали, як навчають українців керувати танками Leopard 2
Останні новини
03:52
Пригожин каже, що його відключили від спецзв'язку, щоб не просив боєприпаси
03:13
Сумщина: росіяни обстріляли з артилерії 3 громади
02:35
СБУ затримала ексдиректора "Антонова", суд арештував його на 2 місяці – ЗМІ
01:31
"Шахтар" і "Феєнорд" зіграли внічию у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
00:50
оновлено від 23:56У Гамбурзі сталася стрілянина: є загиблі
00:25
Цілеспрямовані удари РФ по цивільному населенню є воєнним злочином – глава Єврокомісії
00:16
оновленоПісля обстрілу росіян у Запоріжжі почалися проблеми зі електрикою
23:56
Перші українські капелани проходять навчання та військову підготовку
23:53
Ракетний обстріл росіян забрав життя 6 українців – Зеленський
23:28
Зеленський: глава Єврокомісії високо оцінила прогрес України в антикорупційному напрямку
Усі новини...