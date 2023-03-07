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Протести в Грузії: проти поліції застосували коктейлі Молотова, є затримані

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 22:18
Протести в Грузії: проти поліції застосували коктейлі Молотова, є затримані
Фото: Reuters

У грузинській столиці Тбілісі у зв’язку з розглядом суперечливого законопроєкту про "іноагентів" тривають протести біля парламенту, їхні учасники застосували проти правоохоронців коктейлі Молотова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news.

Зазначається, що біля грузинського парламенту мобілізовано спецпризначенців та велику кількість правоохоронців. Раніше, попри мирний характер акції, правоохоронці застосували щодо демонстрантів перцевий газ і водомети, є постраждалі.

 

За даними агенції Interpressnews, було затримано принаймні кількох учасників акції протесту. Під час дій правоохоронців також постраждали працівники ЗМІ.

Міністерство внутрішніх справ Грузії пояснило свої дії тим, що "протест вийшов за межі законодавчих рамок про свободу вираження поглядів і мирні зібрання" та що поліція змушена була застосувати силу. Також стверджують, що внаслідок агресивних дій протестувальників кілька поліцейських травмовані і їхнє спорядження пошкоджене. 

Нагадаємо, надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

ВІДЕО ДНЯ

Посольство США назвало ці події "чорним днем для грузинської демократії".

Дивіться також: Іноагенти, проблема Саакашвілі та санкції - Грузія біля точки неповернення у відносинах із Заходом.

Теми: Грузіямітинги
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