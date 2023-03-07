Данія та Миколаївська область уклали меморандум про відбудову

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва та посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен підписали меморандум про відбудову Миколаївської області.

Про це Замазєєва повідомила на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

За словами посадовиці, йдеться про відновлення в Миколаївській області житла та робочих місць, які б заохочували місцевих мешканці повертатись додому.

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"Тому я багато розповідала гостям про можливості місцевого бізнесу, про нашу промисловість, яка може зацікавити данських підприємців. Ми вже знайшли спільну зацікавленість у суднобудуванні, адже Миколаїв має потужні заводи, а Данія – сучасні технології виробництва", – зазначила вона.

Крім того, голова Миколаївської облради й посол Данії обговорили ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку.

У межах заходів повоєнної відбудови України Данія взяла на себе відповідальність за відновлення Миколаєва.

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Міністерство закордонних справ країни раніше виділило 119,5 мільйона датських крон (16 мільйонів євро) на підготовку до зими у Миколаєві та Кременчуці, зосередившись на ремонті будівель та аварійному ремонті систем водопостачання та централізованого теплопостачання.

Після цього в грудні 2022 року було схвалено пакет допомоги для України в розмірі 265,6 мільйона євро, з яких 75 мільйонів євро спрямовані на гуманітарну підтримку, а 190,6 мільйона євро – на вирішення критично важливих для України пріоритетів в енергетичному секторі.