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США шукають спосіб встановити західні ракети "повітря-повітря" на українські МіГи – Politico

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 березня 2023, 00:04
США шукають спосіб встановити західні ракети повітря-повітря на українські МіГи – Politico
МіГ-29МУ2, Фото: Мілітарний

Американські військові вивчають можливість інтеграції передових ракет класу "повітря-повітря" в українські МіГи, однак є проблема з сумісністю західних ракет із винищувачами радянських часів.

Джерело: Politico із посиланням на двох чиновників Міноборони США та ще одного співбесідника, який брав участь в обговоренні 

Деталі: За інформацією джерел видання, у Міноборони вивчають можливість встановлення на українські МіГи сучасних ракет середньої дальності AIM-120, призначених для запуску із західних винищувачів, таких як американський F-16.

Як підкреслює Politico, це може бути перший випадок надання Штатами українським літакам можливості стріляти ракетами класу "повітря-повітря".

Водночас два співрозмовники видання зазначили, що процес інтеграції є проблематичним, оскільки ракета не лише має бути фізично встановлена на літаку, а й повинна "розмовляти" з радаром літака. Щоб здійснити постріл, радар літака вказує ракеті на ціль і скеровує її, доки вона не наблизиться достатньо близько, щоб знайти ціль самостійно.

Проблема полягає в тому, що американська і радянська системи настільки відрізняються, що ракета і літак не можуть взаємодіяти один з одним. Військові працюють над вирішенням цієї проблеми.

Довідково: США вже надали Києву ракети класу "повітря-земля", наприклад високошвидкісні протирадіаційні ракети AGM-88B, які можна встановлювати на МіГи і використовувати проти наземних цілей, таких як радари і ППО. 

ВІДЕО ДНЯ

Ракети "повітря-повітря" призначені для ураження літальних апаратів у повітряному бою. 

Теми: СШАвинищувачізброядопомога Україні
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