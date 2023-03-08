Ворог бив по Сумщині з артилерії та мінометів

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 2 територіальних громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Росіяни бил по територіях Білопільської та Есманської громад. Було зафіксовано 45 прильотів − з мінометів та артилерії.

Зокрема, по території Білопільської громади здійснено мінометний обстріл − 8 прильотів.

Також росіяни били з артилерії по Есманській громаді. Загалом 27 прильотів з артилерії і 10 – з мінометів.